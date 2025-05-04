Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Игорь Максаков
    В США нет джентльменов, там обычные барыги с большой дороги.Рискнёт ли Трамп ...
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    Скажите это нашему гуманисту, который верит в сказку о международном праве. Западных пидоров где поймал, там надо и б...Американский дипл...
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Политолог Роберт Каган для the Atlantic: «Почему Трамп отдаёт Путину всё, что тот хочет»

Политолог Роберт Каган для the Atlantic: «Почему Трамп отдаёт Путину всё, что тот хочет»

 Если у президента США в руках все козыри, почему он не добился от России никаких уступок?  • «Владимир, остановись!» — этот пост Дональда Трампа в Truth Social стал достойной завершающей точкой одной из самых неудачных переговорных кампаний в новейшей истории.

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