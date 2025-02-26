В компании Starlink официально опровергли слухи о прекращении работы е

В компании Starlink официально опровергли слухи о прекращении работы её оборудования на Украине Спутниковая связь Starlink продолжает исправно работать на Украине.
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В компании Starlink официально опровергли слухи о прекращении работы её оборудования на Украине Спутниковая связь Starlink продолжает исправно работать на Украине.
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