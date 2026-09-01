Россельхознадзор призвал не носить кур в МФЦ для их регистрации

Читаю эту новость и диву даюсь. Бабка из деревни должна ставить своих кур на учет, маркировать их. Серьезно? Еще и место содержание внести в систему.
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