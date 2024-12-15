Зверев опроверг информацию об интервью про работу с Лендлом: «Некоторые истории полностью выдуманы очень плохими журналистами»

Немецкий журнал Tennis Magazin выложил якобы свежее интервью со Зверевым, где тот раскритиковал тренерские качества Ивана Лендла.
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