Газета.ру

7 995 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Евженко
    Стать посредником в установлении  мира по украинскому плану?А нам это нужно? Нет, точно не нужно....Эрдоган в беседе ...
  • Валентин Щербаков
    Ну почему бы нам не бабахнуть по сборищу убийц на базе в Рамштайне...Профсоюз проведет...
  • Сергей Молканов
    Зеленский поблаго...

Немецкий депутат раскритиковал решение о лишении Медведчука гражданства Украины

Немецкий депутат раскритиковал решение о лишении Медведчука гражданства Украины

Депутат бундестага ФРГ от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства украинского оппозиционера Виктора Медведчука, передает РИА Новости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх