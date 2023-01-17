Немецкий депутат раскритиковал решение о лишении Медведчука гражданства Украины

Депутат бундестага ФРГ от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства украинского оппозиционера Виктора Медведчука, передает РИА Новости.
Депутат бундестага ФРГ от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства украинского оппозиционера Виктора Медведчука, передает РИА Новости.
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