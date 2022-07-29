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Алина Загитова: «Одно время мне было очень интересно попробовать себя в кино. Главное, чтобы понравился сюжет – тогда можно даже в ужасы пойти»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о желании сняться в кино. – Одно время мне было очень интересно попробовать себя в кино или сериале.

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