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Чиновники США и Израиля спорят о ядерной сделке с Саудовской Аравией

Чиновники США и Израиля спорят о ядерной сделке с Саудовской Аравией Бывший советник администрации Байдена Амос Хохштейн оспорил заявления лидера оппозиции Израиля Яира .

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