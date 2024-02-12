В Ленинградской области решили создать «свою IKEA»

Правительство Ленинградской области и представители концерна «Беллесбумпром» обсуждают создание нового бренда, который мог бы стать аналогов ушедшей из страны IKEA, сообщается на сайте правительства Ленобласти.
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