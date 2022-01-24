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Врачи назвали глаза новой лазейкой для "омикрона"

Всемирная организация здравоохранения сегодня сделала заявление, которого ждали миллионы. Пандемию коронавируса можно будет завершить в этом году, но, как добавил глава ВОЗ,  только если будет вакцинировано 70 процентов населения каждой страны.

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