Врачи назвали глаза новой лазейкой для "омикрона"

Всемирная организация здравоохранения сегодня сделала заявление, которого ждали миллионы. Пандемию коронавируса можно будет завершить в этом году, но, как добавил глава ВОЗ, только если будет вакцинировано 70 процентов населения каждой страны.
Всемирная организация здравоохранения сегодня сделала заявление, которого ждали миллионы. Пандемию коронавируса можно будет завершить в этом году, но, как добавил глава ВОЗ, только если будет вакцинировано 70 процентов населения каждой страны.
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