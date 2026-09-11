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Welt: депутаты СДПГ обсудили пересмотр курса в отношении России и Украины

Welt: депутаты СДПГ обсудили пересмотр курса в отношении России и Украины

Перспективу пересмотра политического курса в отношении Украины и России обсудили депутаты фракции входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге.

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