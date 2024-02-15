Цеков назвал слова о намерении ЕС жить без российского газа чушью

Заявление европейского комиссара по энергетике Кадри Симсон о намерении Евросоюза не продлевать договор о транзите российского газа через Украину из-за того, что Европа «научилась жить без российского газа», является чушью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии