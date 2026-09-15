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Царьград

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СК России разыскивает 14-летнего подростка из Михайловска

СК России разыскивает 14-летнего подростка из Михайловска

Пропал 14-летний подросток из Михайловска Ставропольского края. Школьник ушёл на занятия в понедельник и до сих пор не вернулся.

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