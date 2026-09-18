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111 Inc. резко увеличила доходы от рекламных товаров в Китае

111 Inc. резко увеличила доходы от рекламных товаров в Китае

Китайская медицинская e-commerce компания 111 Inc., торгующаяся на Nasdaq под тикером YI, представила результаты за второй квартал 2026 года.

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