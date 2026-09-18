111 Inc. резко увеличила доходы от рекламных товаров в Китае

Китайская медицинская e-commerce компания 111 Inc., торгующаяся на Nasdaq под тикером YI, представила результаты за второй квартал 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым