Ведутся ремонтные работы на одной из важнейших трасс севера страны

Государственная дорожная администрация (ASD) сообщает, что на одной из самых важных трасс на севере страны — дороге R14: R6 – Кодрул Ноу – Сорока – Унгурь – граница с Украиной — продолжаются работы по ремонту, передаёт Noi.
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