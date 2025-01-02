Сирийский гамбит будет дорого стоить Турции — AEI

Свержение власти Башара Асада в Сирии произошло под руководством группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бывшим отделением «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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