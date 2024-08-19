YouTube Тестирует Размытую Нижнюю Панель Для Приложения Для Android

YouTube может внести существенные изменения в свой интерфейс для пользователей Android. Компания тестирует новую функцию дизайна, которая включает в себя размытую нижнюю панель, которая будет похожа на ту, что уже используется в версии приложения для iOS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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