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YouTube Тестирует Размытую Нижнюю Панель Для Приложения Для Android

YouTube Тестирует Размытую Нижнюю Панель Для Приложения Для Android

YouTube может внести существенные изменения в свой интерфейс для пользователей Android. Компания тестирует новую функцию дизайна, которая включает в себя размытую нижнюю панель, которая будет похожа на ту, что уже используется в версии приложения для iOS.

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