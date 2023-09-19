МегаФон ускорил интернет для жителей Уссурийска

В Уссурийске пользователи теперь могут быстрее передавать данные с помощью мобильного интернета. МегаФон выполнил в городе программу рефарминга за счет перевода существующих частот в стандарт LTE.
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