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МегаФон ускорил интернет для жителей Уссурийска

МегаФон ускорил интернет для жителей Уссурийска

В Уссурийске пользователи теперь могут быстрее передавать данные с помощью мобильного интернета. МегаФон выполнил в городе программу рефарминга за счет перевода существующих частот в стандарт LTE.

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