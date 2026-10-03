"Бьют по хвостам": Делягин назвал главную ошибку в борьбе с бесконтрольной миграцией

Михаил Делягин назвал главную ошибку в борьбе с бесконтрольной миграцией: "Бьют по хвостам". Он указал, что принимаемые в последние годы меры в первую очередь ориентированы на противодействие нелегалам, в то время как "реальной проблемой является легальная миграция".
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Хороший поворот от Делягина. Особенно с учетом того, что будут ехать сюда с этими дипломами по 180 специальностям, на рынке купленными, а работать или в ларьках или вообще не работать, но жить припеваючи в России. Торгуя наркотиками, контрабандой. Или нагло соцобеспечение использовать, плодясь здесь как кролики.