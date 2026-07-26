МВД предложило изменить регламент проведения экзамена по вождению

Во время экзамена по вождению у сдающих будут забирать телефоны, а бумажные справки для получения прав отменят — МВД подготовило поправки в регламент сдачи экзаменов на права Экзамен прекратят, если кандидат воспользуется телефоном, другими устройствами и шпаргалками.