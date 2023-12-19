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Врач назвала продукт, способный защитить от рака и воспалений

Врач назвала продукт, способный защитить от рака и воспалений

Екатерина Янг в своём телеграм-канале рассказала о пользе капустыВрач-эндокринолог Екатерина Янг считает, что каждый человек должен включить в свой рацион питания капусту (брокколи, белокочанную, пекинскую).

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