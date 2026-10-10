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test mazurok

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🌽 Китайский способ выращивания кукурузы заинтересовал крымских учёных

🌽 Китайский способ выращивания кукурузы заинтересовал крымских учёных Директор НИИ сельского хозяйства Крыма, президент Крымской академии наук, член-корреспондент РАН Владимир Паштецкий рассказал «Крым 24», что во время поездки в Китай специалисты изучили технологии, которые можно было бы применить в нашем регионе.

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