20+ теплых историй, концовка которых вселяет веру в добро

У каждого из нас в жизни бывают моменты, когда кажется: все пропало. Конечно, большинство проблем нам приходится решать самостоятельно, но как же приятно, когда на помощь неожиданно приходят друзья или даже совершенно незнакомые люди.
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