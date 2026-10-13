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Президент ФИА: «Переход на новые двигатели V8 должен состояться в «Ф-1» в 2030 году, решение уже принято»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем в ходе презентации, посвященной подписанию контракта на проведение Гран-при Руанды с 2030 года, анонсировал переход «Формулы-1» на двигатели V8, который должен состояться в том же году.

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