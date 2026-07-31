Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путь воина: как десантник из Коренево стал примером мужества

Путь воина: как десантник из Коренево стал примером мужества

2 августа – праздник одного из самых боеспособных подразделений российской армии, ВДВ. Среди тех, кто носил голубой берет и тельняшку с «белым снегом и неба просинью», служа в крылатой пехоте, немало и наших земляков.

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