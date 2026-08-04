Диетолог назвала признаки полезного йогурта в магазине

На что обращать внимание при выборе йогурта? Диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, что полезный продукт должен содержать минимум ингредиентов — только молоко и закваску, без сахара, сиропов и большого количества пищевых добавок.
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