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Всё о женщинах

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Диетолог назвала признаки полезного йогурта в магазине

Диетолог назвала признаки полезного йогурта в магазине

На что обращать внимание при выборе йогурта? Диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, что полезный продукт должен содержать минимум ингредиентов — только молоко и закваску, без сахара, сиропов и большого количества пищевых добавок.

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