Интерес детей к опасным играм объяснили древней потребностью приматов

Пользу физической активности для детей подтвердили многочисленные исследования. Авторы одной из недавних работ доказали, что она делает школьников более устойчивыми к респираторным заболеваниям, а в Японии даже спроектировали учебное заведение, в котором детские площадки располагаются между классами и доступны для учеников в перерывах между занятиями.
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