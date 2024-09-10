Интерес детей к опасным играм объяснили древней потребностью приматов

Пользу физической активности для детей подтвердили многочисленные исследования. Авторы одной из недавних работ доказали, что она делает школьников более устойчивыми к респираторным заболеваниям, а в Японии даже спроектировали учебное заведение, в котором детские площадки располагаются между классами и доступны для учеников в перерывах между занятиями.