В России объяснили большой разрыв между самыми низкими и высокими зарплатами

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, чем вызван большой разрыв между самыми высокими и низкими зарплатами в России .
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