Шченсны об Украине: «Не злюсь на россиян. Знаю, что большинство против происходящего, это решение правительства»

Войчех Шченсны высказался о ситуации на Украине. «Я не злюсь на всех россиян. Знаю, что большинство против происходящего, но правительство приняло такое решение.
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Веснина и Калинская выступили против военных действий на Украине
- «С ужасом думаю, что ждет нас и наших детей в таком мире». Хореограф Железняков о ситуации на Украине
Свежие комментарии