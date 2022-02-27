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Шченсны об Украине: «Не злюсь на россиян. Знаю, что большинство против происходящего, это решение правительства»

Войчех Шченсны высказался о ситуации на Украине. «Я не злюсь на всех россиян. Знаю, что большинство против происходящего, но правительство приняло такое решение.

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