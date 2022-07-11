Ванилла SU

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Макияж глаз с карандашом, который помогает омолодить взгляд: особая задача стрелки и межреснички

Макияж глаз с карандашом, который помогает омолодить взгляд: особая задача стрелки и межреснички

Возрастные изменения отпечатываются на лице, очень заметны они и в области глаз. Но грамотно проведенный макияж способен решить часть проблем.

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