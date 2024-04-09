В ФРГ заявили о нецелевом расходовании средств бундесвера из-за помощи ВСУ

Около 500 млн евро из фонда модернизации бундесвера направят в 2024 году не на обновление Вооруженных сил ФРГ, а на компенсацию нехватки у них вооружений из-за поставок Украине, что говорит о нецелевом расходовании средств.
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