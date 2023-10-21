Конгрессвумен США: Израиль сбросил больше бомб за десять дней, чем мы за год в Афганистане

Израиль проявляет большую жестокость, продолжая ковровые бомбардировки сектора Газа. Американская конгрессвумен Ильхан Омар возмущена отсутствием человечности и заботы о людях со стороны американской администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии