Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

В Архангельске растет количество случаев неправомерного доступа к «Госуслугам»

С начала года в 3,2 раза (со 156 до 514) возросло число зарегистрированных фактов неправомерного доступа к компьютерной информации горожанС начала года в 3,2 раза (со 156 до 514) возросло число зарегистрированных фактов неправомерного доступа к компьютерной информации горожанПо информации УМВД по городу Архангельску, больше всего преступных посягательств направлены на взлом личного кабинета портала «Госуслуги».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх