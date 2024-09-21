В Архангельске растет количество случаев неправомерного доступа к «Госуслугам»

С начала года в 3,2 раза (со 156 до 514) возросло число зарегистрированных фактов неправомерного доступа к компьютерной информации горожанС начала года в 3,2 раза (со 156 до 514) возросло число зарегистрированных фактов неправомерного доступа к компьютерной информации горожанПо информации УМВД по городу Архангельску, больше всего преступных посягательств направлены на взлом личного кабинета портала «Госуслуги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)