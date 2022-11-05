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Николас Латифи: «Рассматриваю переход в «Индикар»

Николас Латифи готов перейти в «Индикар» в 2023 году.  Контракт канадского гонщика с «Уильямсом» истекает в конце нынешнего сезона, и пока спортсмен не определился, где будет выступать в следующем году.

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