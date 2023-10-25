Украина решилась на запрещённый приём против русских военных, нарушив международную конвенцию. С передовой пришёл тревожный инсайд.
Украина решилась на запрещённый приём против русских: Тревожный инсайд с передовой
Комментарии
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Zoia Goldshtab
Да давно пора травить хохлов каа тараканов!Неужели не понятно? Они идут на нас умирать и применять ВСЁ!
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4 д.
СС
Серж Серов
Генерал Гурулёв давно озвучил свою мысль,о применении ТЯО по скоплениям хохлов,так нет-типа пострадают мирные тарасы...
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3 д.
Валерий Ребров
А мирные тарасы то остались в хохляндии? Те кто хотел все уже разбежались,а кто остался те все кричат хайль зеленский,считаю что пора прекращать либерализм в зоне СВО и начать уничтожать всех и продвигаться вперед
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3 д.
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