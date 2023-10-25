Украина решилась на запрещённый приём против русских: Тревожный инсайд с передовой

Да давно пора травить хохлов каа тараканов!Неужели не понятно? Они идут на нас умирать и применять ВСЁ!

Валерий Ребров

А мирные тарасы то остались в хохляндии? Те кто хотел все уже разбежались,а кто остался те все кричат хайль зеленский,считаю что пора прекращать либерализм в зоне СВО и начать уничтожать всех и продвигаться вперед