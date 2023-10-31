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Какие проблемы ждут победителей после победы?

Какие проблемы ждут победителей после победы?

КВАДРАТУРА  КРУГА Победить, занять территорию какой-то страны – это только пол-дела (весьма трудного, конечно).

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
И все эти проблемы власть решает за счет благосостояния простого народа, но ни как на правящую&quot;элиту&quot;...
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