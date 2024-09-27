Игорь Додон: "Этот референдум  не про ЕС, а про внесение изменений в Конституцию"

Бывший президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон считает, что гражданам не следует принимать участие в предстоящем конституционном референдуме, тем более, что он не про вступление нашей страны в ЕС, а про внесение изменений в Конституцию.
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