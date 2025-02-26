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Царьград

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Vinci S.A. вышла из проекта М-11 в России: сделка на 112 миллиардов рублей

Vinci S.A. вышла из проекта М-11 в России: сделка на 112 миллиардов рублей

Французский холдинг Vinci S.A. продал долю в проекте автодороги М-11 "Нева" компании "Нацпроектстрой", завершив выход из российских активов.

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