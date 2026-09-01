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Царьград

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Глупость или предательство? "Профсоюз олигархов" придумал триаду для России

Глупость или предательство? "Профсоюз олигархов" придумал триаду для России

Глава РСПП Александр Шохин (в народе – "профсоюз олигархов") предложил смотреть на будущую экономическую модель России через призму трёх "китов": человека, бизнеса и инновации.

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