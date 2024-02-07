ХАМАС предлагает трехэтапное перемирие в Газе с полным выводом войск Израиля

ХАМАС предложил прекратить огонь в Газе на четыре с половиной месяца, в течение которых все заложники будут освобождены, Израиль выведет свои войска из сектора Газа и будет достигнуто соглашение о прекращении войны.
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