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Modern Diplomacy: F-16 не помогут ВСУ из-за нехватки пилотов

Modern Diplomacy: F-16 не помогут ВСУ из-за нехватки пилотов

Поставки истребителей F-16, на которые так надеется президент Украины Владимир Зеленский, не изменят положение украинских войск на поле боя, так самолетами некем управлять и их негде разместить, пишет Modern Diplomacy.

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