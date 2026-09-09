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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонид Тамбиев: «В Москве меня никто не узнает, а во Владивостоке не мог ни в один магазин или ресторан зайти. «Адмирал» – это болельщики, по ним я скучаю»

Главный тренер московского « Динамо »  Леонид Тамбиев  высказался после победы в матче против «Адмирала» (2:1 Б).

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