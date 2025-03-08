8 марта: Праздник с цветами на руках

В наше сложное время важны такие дни, когда общество вспоминает о прекрасной половине человечества.Сегодня вместо информационной трели СМИ с их обычной чернухой будут говорить хорошие слова о матерях, супругах, дочерях, сестрах, коллегах и других женщинах страны.