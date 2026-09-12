FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 094 подписчика

ЦБ объяснил причины продажи золота

ЦБ объяснил причины продажи золота

Центральный банк России прокомментировал причины продажи части своих золотых резервов, отметив, что такие операции являются частью текущей стратегии управления активами.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Акулов
Владимир Акулов

Золото  за  последние  3  года  -  в  долларах  -   подорожало  в  2  раза...То  есть  доллар  обесценился  по  отношению  к  золоту...И  стоимость  золотого  запаса  России  ,  аыраженного  в  долларах , повысилась  в  2  раза...  Что  Запад  украл  у  России  ,  заморозив  активы  на  Западе...Все  это  вернулось  за  счет  подорожания -  в  долларах  -   золота  России.