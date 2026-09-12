ЦБ объяснил причины продажи золота

Центральный банк России прокомментировал причины продажи части своих золотых резервов, отметив, что такие операции являются частью текущей стратегии управления активами.
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Золото за последние 3 года - в долларах - подорожало в 2 раза...То есть доллар обесценился по отношению к золоту...И стоимость золотого запаса России , аыраженного в долларах , повысилась в 2 раза... Что Запад украл у России , заморозив активы на Западе...Все это вернулось за счет подорожания - в долларах - золота России.