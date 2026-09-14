Банк России определил основные направления развития финрынка на 2027–2029 годы

Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2027–2029 годы. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.
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