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Банк России определил основные направления развития финрынка на 2027–2029 годы

Банк России определил основные направления развития финрынка на 2027–2029 годы

Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2027–2029 годы. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

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