В Смоленске привели в порядок дорогу в Красном Бору

Улицы Лесную и Промкассы привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Дорогу к резиденции Деда Мороза в смоленском Красном Бору отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает СОГБУ «Смоленскавтодор».
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