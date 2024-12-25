В Смоленске привели в порядок дорогу в Красном Бору

Улицы Лесную и Промкассы привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Дорогу к резиденции Деда Мороза в смоленском Красном Бору отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает СОГБУ «Смоленскавтодор».