Таиланд: Более 150 игуан пойманы властями в целях защиты экосистемы

Власти Таиланда объявили об отлове более 150 игуан, находящихся на свободе в центре королевства, где эта рептилия, на импорт которой распространяется запрет, угрожает местному биоразнообразию, сообщает AFP.
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