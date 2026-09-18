Как проходят выборы в Госдуму. Главное

В России 18–20 сентября выбирают депутатов Госдумы IX созыва, губернаторов и региональные парламенты.
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