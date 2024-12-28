Поздравление узницы концлагеря Харлап Ольги Денисовны.

В предверии Рождества и Нового года поздравления с пожеланиями здоровья и веры в новогодние чудеса от администрации Первомайского района, ТЦСОН и УО ´Бобруйский государственный индустриально - строительный колледж´ получила узница концлагеря Харлап Ольга Денисовна .
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