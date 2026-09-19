«Талант поколения». Нико Росберг в восторге от Антонелли

«Талант поколения». Нико Росберг в восторге от АнтонеллиLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Кими Антонелли — «талант поколения», считает чемпион мира 2016 года Нико Росберг.
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