Дзюдоисты из Петербурга стали лучшими в России

Сборная Северной столицы великолепно выступила в чемпионате страны. Они завоевали 11 медалей, а также выиграли командный турнир Золотые награды выиграли Аюб Блиев (60 кг), Иван Черных (66 кг) и Тамара Лищенко (70 кг), представляющие «Клуб Дзюдо Турбостроитель».
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